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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 21日 星期一 11:46 BJT

巴萨4-0胜萨拉戈萨

周六西甲联赛一役中，巴塞罗那坐镇诺坎普球场迎战萨拉戈萨，最终取得4-0大胜。赛中梅西攻入西甲本赛季个人第15粒进球。皮克比赛第18分钟首开纪录，替补比利亚第75分钟锦上添花，萨拉戈萨後卫兰扎罗自摆乌龙。巴萨在12场比赛过後积28分。路透

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