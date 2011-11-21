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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 21日 星期一 11:45 BJT

伍兹助美国队总统杯夺冠

2011年高尔夫总统杯在皇家墨尔本球场落幕，美国队19-15战胜国际队，再次捧杯。老虎伍兹找回了推杆的状态，为美国队赢下制胜分。伍兹以剩3洞赢4洞击败澳大利亚选手巴德利，他在比赛中抓下6只小鸟，帮助美国队连续第四次捧杯。路透

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