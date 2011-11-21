21日午间分析：沪指早盘弱势整理

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
大盘上周三连阴且出现破位走势，尽管周末证监会力推六大举措促进市场健康发展，长期利好股市，但是此消息并未给周一市场带来明显刺激，早盘沪深两市股指呈现弱势震荡整理态势，个股涨跌互现，午盘沪综指报收于2407.74点，下跌0.37%。
笔者认为，上周五留下的跳空缺口对指数形成明显的压制，同时2400点以及前期低点都面临着延续的考验，短期内大盘持续大幅下跌空间有限，但是短期而言，市场扩容的压力和欧债危机将会不时对市场构成负面扰动，加剧市场的波动。同时，由于各种不确定性因素的存在，行情还不具备有序平稳展开的条件。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。