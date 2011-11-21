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冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 21日 星期一 11:55 BJT

21日午间分析：沪指早盘弱势整理

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

大盘上周三连阴且出现破位走势，尽管周末证监会力推六大举措促进市场健康发展，长期利好股市，但是此消息并未给周一市场带来明显刺激，早盘沪深两市股指呈现弱势震荡整理态势，个股涨跌互现，午盘沪综指报收于2407.74点，下跌0.37%。

笔者认为，上周五留下的跳空缺口对指数形成明显的压制，同时2400点以及前期低点都面临着延续的考验，短期内大盘持续大幅下跌空间有限，但是短期而言，市场扩容的压力和欧债危机将会不时对市场构成负面扰动，加剧市场的波动。同时，由于各种不确定性因素的存在，行情还不具备有序平稳展开的条件。（完）

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