21日午间分析：沪指早盘弱势整理

大盘上周三连阴且出现破位走势，尽管周末证监会力推六大举措促进市场健康发展，长期利好股市，但是此消息并未给周一市场带来明显刺激，早盘沪深两市股指呈现弱势震荡整理态势，个股涨跌互现，午盘沪综指报收于2407.74点，下跌0.37%。

笔者认为，上周五留下的跳空缺口对指数形成明显的压制，同时2400点以及前期低点都面临着延续的考验，短期内大盘持续大幅下跌空间有限，但是短期而言，市场扩容的压力和欧债危机将会不时对市场构成负面扰动，加剧市场的波动。同时，由于各种不确定性因素的存在，行情还不具备有序平稳展开的条件。（完）