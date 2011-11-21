周其仁称不排除地方债对经济产生更大影响可能

路透北京11月21日电--中国央行货币政策委员会委员周其仁日前表示,从长远来看,不能排除地方债务对整个宏观经济产生更大的系统性影响的可能.

中国央行主管的《金融时报》周一报导援引他的话称,地方债务近几年快速增长,主要债务来源是商业银行贷款给政府快速发展经济,而抵押物多为土地.然而供地规模直接影响到财政政策,而财政政策与金融贷款又息息相关.

"从这个角度看,供地量决定了货币量,而成为推高通货膨胀的主要因素,如果未来地方政府不进行土地金融财政的改革,那麽地方债务问题一直存在,对于中国经济健康发展将是很大的威胁."他称.

报导称,央行今年第三季度货币政策报告首次将"加强系统性风险防范"凸显出来,专家认为,这主要是针对平台贷款、表外业务、房地产金融风险和民间借贷等问题.

中国国家审计署此前披露,地方政府性债务馀额2010年底达到10.7万亿元人民币.相较政府可支配的公共资源,上述债务偿还风险尚不足惧.部分地区的债务偿还对土地出让收入的依赖较大.

中国央行在第三季度货币政策执行报告中阐述下一阶段主要政策思路时并表示,将继续实施稳健的货币政策,把握好政策的力度和节奏,更加注重政策的针对性、灵活性和前瞻性,根据经济形势的变化,适度进行预调微调.(完)