欧元区危机对英国经济带来"寒蝉效应"--卡梅伦

路透伦敦11月21日电---英国首相卡梅伦周一表示,欧元区危机正在对英国经济带来"寒蝉效应",此前他制定一项4亿英镑(6.3亿美元)的计划,以期刺激房屋建筑业.

该计划很可能成为下周将宣布的多项措施之一,保守党领导的政府希望向经济注入活力.由于受危机冲击的欧元区经济活动枯竭,令英国经济有重返衰退的风险.

"欧元区危机向市场发出警示,并对包括我们国家在内的许多国家带来寒蝉效应,"卡梅伦对英国工业联盟(CBI)发表演讲的摘要显示.

他补充道,"当晚间新闻都是关于欧洲升息以及对未来的不确定之时,这会影响企业和消费者信心并不奇怪."

"我非常清楚英国经济的出路何在.这可用一句话概括.我们需应对我们的债务问题,并寻求经济成长."

英国财政大臣奥斯本11月29日将在议会发表秋季声明.(完)