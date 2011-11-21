欧元区危机对英国经济带来"寒蝉效应"--卡梅伦

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透伦敦11月21日电---英国首相卡梅伦周一表示,欧元区危机正在对英国经济带来"寒蝉效应",此前他制定一项4亿英镑(6.3亿美元)的计划,以期刺激房屋建筑业.
该计划很可能成为下周将宣布的多项措施之一,保守党领导的政府希望向经济注入活力.由于受危机冲击的欧元区经济活动枯竭,令英国经济有重返衰退的风险.
"欧元区危机向市场发出警示,并对包括我们国家在内的许多国家带来寒蝉效应,"卡梅伦对英国工业联盟(CBI)发表演讲的摘要显示.
他补充道,"当晚间新闻都是关于欧洲升息以及对未来的不确定之时,这会影响企业和消费者信心并不奇怪."
"我非常清楚英国经济的出路何在.这可用一句话概括.我们需应对我们的债务问题,并寻求经济成长."
英国财政大臣奥斯本11月29日将在议会发表秋季声明.(完)
--编译 王翔琼;审校 徐文焰
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透2月10日 - 美国股市周五上扬，主要指数触及纪录收盘新高，因油价上涨提振能源股，且投资者对特朗普总统经济计划的乐观情绪重燃。
路透纽约2月10日 - 美元兑一篮子主要货币周五徘徊在11日高位附近，此前美国总统特朗普的讲话，没有动摇市场对其政府不久将公布税改政策的乐观情绪。