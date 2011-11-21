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中国财经 | 2011年 11月 21日 星期一 12:59 BJT

德国大众今年在中国汽车销量将超200万

路透广州11月21日电---德国大众汽车（Volkswagen AG）中国公司总裁兼执行长倪凯铭（Karl-Thomas Neumann）周一称，该公司有信心今年在中国实现汽车销量超过200万，且在未来几年内在该市场的增速高于全行业水平。

倪凯铭在广州车展期间作出上述表示。

大众公司高管称，公司预计未来几年中国汽车市场将增长8-10%，而大众的增速将更快。

大众与上海汽车(600104.SS)及一汽集团拥有合资汽车制造企业，1-10月在实现汽车销量近190万台，同比增长14.8%。

该公司高管并称，大众在提高中国市场产能，到2015年年产能将增长一倍至300万台。

大众在中国的两家合资企业均已制造出电动原型车，预计明年初将开始成型车辆测试。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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