德国大众今年在中国汽车销量将超200万

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透广州11月21日电---德国大众汽车（Volkswagen AG）中国公司总裁兼执行长倪凯铭（Karl-Thomas Neumann）周一称，该公司有信心今年在中国实现汽车销量超过200万，且在未来几年内在该市场的增速高于全行业水平。
倪凯铭在广州车展期间作出上述表示。
大众公司高管称，公司预计未来几年中国汽车市场将增长8-10%，而大众的增速将更快。
大众与上海汽车(600104.SS)及一汽集团拥有合资汽车制造企业，1-10月在实现汽车销量近190万台，同比增长14.8%。
该公司高管并称，大众在提高中国市场产能，到2015年年产能将增长一倍至300万台。
大众在中国的两家合资企业均已制造出电动原型车，预计明年初将开始成型车辆测试。（完）
编译：张家伟 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)