中国就南中国海问题阐明立场

路透印尼努沙杜瓦11月19日电（记者 Ben Blanchard/Laura MacInnis）---针对美国一周以来要求解决南中国海主权争端的压力，中国周六阐明立场、予以回击。南中国海矿产丰富，是重要的大洋航线，也是亚洲多国领土争议的焦点。

中国国务院总理温家宝对美国总统奥巴马在东亚峰会期间提出该问题予以反击。 几小时前，奥巴马对温家宝表示，美方希望南中国海航线保持开放与和平。

在与温家宝会谈後，奥巴马结束了本次为期九天之行。据美国官员表示，奥巴马在会谈中提到了包括人民币汇率政策在内的经济问题。奥巴马亚洲之行，还按照既定计划，对经济增长最快的亚洲地区的领导人示好。

温家宝为中国的人民币政策作出辩护，强调9月底至11月初，离岸外汇市场显露“人民币汇率的贬值预期”，中国也将增强人民币汇率双向浮动的弹性。不过他并未作出详细说明。

奥巴马有关南中国海问题的讲话真正引发了中国政府的不满。南中国海问题可能是引发亚洲地区冲突的导火索。

据新华社报导，温家宝称，南中国海争议应由直接有关的主权国家“通过友好协商和谈判、以和平方式解决”。这意味着，美国不应参与其中。

温家宝还表示，东亚峰会不是讨论该问题的合适场合。在印度尼西亚巴厘岛举行的东亚峰会期间，奥巴马在三天时间里会见了17位亚太国家领导人。

一名美国官员称，与会的16名领导人强调了海事安全问题。该官员表示，讨论多半有关海事安全及南中国海问题，是一次“很积极”的对话。（完）

编译：张家伟 发稿：王凤昌

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