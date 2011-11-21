《王小坚专栏》创业板公司债发展需额外借力

(作者为路透中文新闻特邀撰稿人,本文仅代表本人观点)

撰稿 王小坚

中国债券市场将迎来新的投资板块--创业板上市公司债。对投资者而言，这将是中国债券市场发展历史上流动性最弱，风险最大的板块。如何在发行主体低信用水平，债务工具低流动性的条件下发展这个市场，从而真正实现“企业持续融资”的目标，是一个充满挑战的课题。

中国证监会18日发布的公告宣称，将正式启动创业板上市公司非公开发行债券的工作，允许创业板上市公司向不超过10家的特定对象发行公司债券，并要求认购对象应限于具有风险承担能力的投资者。也就是说在银行间的私募债券（非公开定向债务融资工具）之後，交易所相对高风险的上市公司也可以向特定投资者发行私募债券。

不过，银行间市场上私募债券的发行主体都是信用级别很高的国有企业，而主要对象主要是各类银行存款型机构。创业板上市公司相对来说，在信用级别，资产规模上都较弱，很难进入大型投资人的投资视野。可以选择的投资人将集中在基金，券商和私募投资基金等规模较小的投资主体，市场容量在短期内很难有大的增长。

目前创业板公司目前共有275家，截止到今年9月30日，总资产为3,048.95亿元，净资产为2,519.58亿元，按不超过净资产规模的40%的规定，总共可发行定向公司债券1,000亿。而仅靠对流动性要求很高的基金，券商和私募投资基金是无法满足的。加之债券在交易所上市，存款类机构无法直接参与投资，也会影响到债券的销售。

为了创业板上市公司债券满足小型公司持续融资要求并发挥出更大的作用，就需要对在发行价格上做出比较大的让步或在债券条款中加入其它设计，例如发行超高票息的债券以弥补流动性的不足和信用风险，或者可以特别允许债券在违约情况下转换为公司股票。

目前银行间市场上不少在国内主板上市并赢利情况良好的公司发行的AA-评级的一年期债券收益率都在8%左右的水平。如最近发行的短期融资券的上交所主板上市公司新安股份(600596.SS)是中国最大，全球领先的草甘瞵生产商以及国内最大的有机硅生产商，财务情况优良，一年期短融发行利率为8.2%。

创业板公司普遍轻资产，重成长，虽然可以在股权市场获得较高的溢价，但在债权融资领域，较上述的传统产业企业，需要承担更多的成本。加上公司债券发行期限都在一年以上，成本应该会远远超过同期限贷款利率的上限。发行票息超高，债券才能吸引部分对流动要求不高的投资者参与。

另外，由于创业板公司经营业绩波动较大，当财务情况恶化时抗风险能力差。为了顺利发展这一市场，可以在债券发行时加入出现违约时允许债务转股权的条款，充分利用上市公司的优势来对冲债务投资者潜在的风险。相信这一条款将会大大增加投资者对于创业板私募公司债的吸引力。当然，由于创业板公司大股东多为自然人，且目前股权较为集中，大股东以公司股权作为担保或是一个可选的方式。

由于债权融资方式的特殊性，投资者对于企业未来的成长性并不敏感，相反，对于企业现金流，财务情况与稳定经营相对关注。创业板公司在债权融资方面正好与股权融资方面的优势相反，处于相对弱势的地位。需要额外的措施助力其登陆债券融资市场。(完)

(作者就职于上海耀之资产管理中心,联系方式:wangland@hotmail.com)