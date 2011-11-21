《阳歌专栏》比亚迪拉美电动车堪忧 苹果接受人民币购买软件

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
（本文作者是路透中文网专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点。）
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见（www.youngchinabizblog.com），微博请见（www.weibo.com/youngchinabiz）。
**比亚迪拉美电动车之路堪忧**
尽管最近接连遭遇不顺，比亚迪(1211.HK)实现电动车之梦的决心仍值得喝彩。比亚迪这次延用老套做法，到海外销售电动汽车，也就是到海外建厂，这次的目的地是阿根廷。
毫无疑问，上述投资将受到阿根廷的热烈欢迎，通常任何国家都欢迎这种投资。这也意味着比亚迪在其他海外市场推出类似计划，本不应该遇到任何困难。现在唯一的问题是，比亚迪能否在阿根廷和其他拉美国家为其电动汽车真正寻找到市场。答案几乎是否定的。
比亚迪希望将阿根廷工厂作为打开其他拉美市场的跳板。但是，在拉美任何一个市场，比亚迪都很可能要走过一段艰辛之路，因为多数拉美国家不太可能像中国那样提供同样有力的支持。在中国，政府为电动车购买者提供大量补贴，帮助修建必要的充电站，增加电动汽车对消费者的吸引力。
即便这些国家提供资金补贴，电动汽车的售价可能仍远高于传统汽车，在对价格较敏感的拉美市场，比亚迪将面临更大的销售难度。此外，比亚迪还要面临其他中国汽车厂商的竞争，後者在当地出售中国生产的廉价汽车。
我不知道比亚迪从哪里获得这些工厂的建设资金，国内销量急转直下已经导致该公司几无获利。鉴于比亚迪羸弱的财务状况，我对比亚迪长期建设和运营海外工厂的能力深感忧虑，更不用说帮助当地修建新的基础设施，以吸引海外消费者。
一句话：比亚迪在阿根廷建设电动车工厂的新计划将面临众多障碍，这或将导致该项目昙花一现。
**苹果开始接受人民币付款购买应用软件**
苹果(AAPL.O)的最新动向显示，其可能通过提供合法的在线音乐服务，应对中国的盗版行为，希望此举能在西方及中国政府多年努力难以见效的中国取得成功。据媒体报导，苹果开始接受人民币付款，从其中国iTunes商店购买应用软件。
此举应当能为苹果中国业务带来立竿见影的提振，方便数百万中国iPhone和iPad用户下载应用软件。但据我看，让人更感兴趣且耐人寻味的问题是，苹果此举是否意在为向中国用户开放其核心的iTunes音乐商店试水。
科技同行们可能会记得苹果几年前刚推出iTunes商店时，对美国的在线音乐盗版造成重大打击，当时该公司开始提供大量来自主要音乐唱片公司的合法曲目，用户可以每首约1美元的合理价格下载歌曲。苹果的这一突破性举动很快就被效仿，类似的在线商店如雨後春笋般涌现，令非法的在线音乐互换急剧锐减，因用户可以合理的价格下载他们喜欢的、质量更好的歌曲。
若苹果真的在中国推出iTunes音乐商店，能否获得成功则是最大的问题。我觉得答案是“也许”，成功的机率可能是70%。与美国同龄人一样，大部分中国年轻人确实有一定的购买力，他们常常购买最新款流行服饰、护理品和去电影院。如果条件允许，没理由他们不会将钱花在音乐下载上。
中国iTunes音乐商店能否成功关键是定价。对普通中国年轻人来说，每首曲目1美元的价格可能有些高，意味着苹果可能不得不降低中国iTunes商店里商品的价格。但大的唱片公司无疑乐于能从中国市场赚到钱。我预测iTunes在中国的音乐下载价格可能是每首3-4元或40-60美分，这样消费者可能更易接受。
一句话：苹果在线商店接受人民币付款，似乎是在为推出中国iTunes音乐商店做准备，这一举动很有可能成功。（完）
编译：靳怡雯/侯雪苹 发稿：程芳
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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