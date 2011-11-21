刚果（布）称中国有意为该国经济特区建设融资

路透布拉柴维尔11月20日电---刚果（布）周日称，中国暗示有意为该国四个经济特区的建设提供融资，该国希望借此实现经济多元化，而非单纯依赖石油。

这四个经济特区将于明年启动，刚果（布）已经委托新加坡公共事务对外合作局（Singapore Cooperation Enterprise）为项目进行可行性研究。

“我们的中国朋友有意为这些经济特区的建设提供融资。”负责经济特区项目的部长Alain Akouala Atipault表示，此前他与中非发展基金董事长赵建平进行了会谈。

Atipault还指出，可行性研究结果料于未来9-10个月出炉，不过没有透露中国参与项目的时间细节。

刚果（布）没有提供在经济特区建厂的企业将享受的优惠条件的细节，但是指出主要的目的是促进本地就业。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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