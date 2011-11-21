国储进口询价致国际大豆暴涨 中国亟需话语权

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透北京11月21日电---中国国储近期在国际大豆市场的询价引发大豆期货价格暴涨,让相关粮食央企苦恼不已.有关人士认为粮食机构和企业应有协同策略,增加中国的价格话语权.
据中国经营报上周末报导,国储10月以来分别两次向国际大豆市场询价,共计买入约120万吨大豆,两次询价均造成芝加哥大豆期货价格暴涨.
"国储询价消息让国际市场得知後,大豆价格出现大涨,对中国企业正常的采购造成损失."报导援引某粮食央企高层称.
其指出,现有储备体制存在一个缺陷,由于国储在国际上的询价和收购是机密,中国储粮在国际市场出现引发大豆价格暴涨,但央企是最後一个知道消息的.
国储委托中国储备粮管理总公司(简称中储粮)进行采购.目前由于国产大豆今年减产,中国对进口大豆的依赖度将上升到80%,而三年前这一数字是70%.
"虽然,大量的进口需求是我们的硬伤,但是我们可以改变战术,通过国资委直属的四大粮食企业在国际上购买粮食."该人士表示.四大粮食央企分别指中储粮、中粮、中纺粮油和华粮.
国家粮食储备局原局长高铁生亦在近期表示,现在需要理顺内外关系,鼓励粮食走出去,争取国际市场话语权.
报导称,虽然中国是最大的大豆进口国,却依旧没有国际话语权,国家储备屡次遭遇价格围剿,央企和国家储备无法统一作战等问题考验着粮食体制.
据海关最新数据,中国10月进口大豆381万吨,较9月的413万吨略微下降.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)