《暮光之城4》全球首映票房超2.8亿美元

路透洛杉矶11月20日电（记者 Lisa Richwine）---受益于热情的影迷，《暮光之城4：破晓（上）》(The Twilight Saga: Breaking Dawn: Part 1)首映周末的全球票房达到了2.835亿美元。《暮光之城》最後一部分上下两集。

电影发行商顶峰娱乐(Summit Entertainment)周日表示，《暮光之城4：破晓（上）》的北美票房估计为1.395亿美元。

该片的表现超出了发行商对该片的预测。顶峰娱乐此前预计该片的本土票房最多为1.25亿美元，而其他票房分析师预计为1.4亿美元。

成本约1.1亿美元的《暮光之城4：破晓（上）》周末在全球54个国家的票房为1.44亿美元。

该片的本土首映票房仅次于今夏的《哈利・波特与死亡圣器（下）》(Harry Potter and the Deathly Hallows - Part 2)，但不及《暮光之城：新月》2009年上映时1.428亿美元的首映票房收入。《哈7》7月上映时在北美市场创下首映周末1.69亿美元的佳绩。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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