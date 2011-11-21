气候变化或导致更多极端天气--IPCC

路透坎帕拉11月18日电（记者 Elias Biryabarema）---联合国跨政府气候变迁专家小组(IPCC)周五称，随着地球气候变暖，本世纪极端炎热天气几乎肯定将增加，更强烈的降雨、洪水、台风、滑坡和乾旱现象也变得很有可能。

IPCC在乌干达公布了一份报告，敦促各国制定自然灾害应对预案，为极端天气风险做好准备。报告称，人类活动引发了气候变化，出现极端天气的风险跟随上升。

IPCC根据未来温室气体的排放情况，推算出现不同天气状况的可能性，重点是极端天气的出现将更加频繁，而人类活动可能是诱因。

报告认为，21世纪全球日气温极高值出现的频率和幅度几乎肯定增加（概率99-100%），高温持续的时间、频率和强度都很可能会增加（概率66-100%）。

来自近200个国家的代表将从11月28日起在南非召开会议，讨论气候问题，最可能的成果是在降低温室气体排放上取得些许进展。

IPCC发现，人类温室气体排放很可能导致更多高温天气和海平面上升，但是人类活动导致的气候变化和发生洪水的关联性则没有难么确定。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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