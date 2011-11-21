美国议员调查在美中资电信企业构成的威胁

路透华盛顿11月17日电(记者 Susan Cornwell)---美国国会议员周四表示，他们正在调查在美国有业务运营的中国电信企业对美国构成的安全威胁。

众议院情报委员会将核查中资电信企业在美国市场的扩张，及其对美国安全和关键性基础设施造成的威胁，华为[HWT.UL]和中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ)在受调查企业名单之列。

情报委员会主席罗杰斯(Mike Rogers)上月指控中国从事电子经济间谍活动，称美国及其盟友应就此向中国施压。

罗杰斯周四表示：“我们关键的基础设施可能被用来攻击我们自己，这是个很严重的问题。”

“我们在调查整体基础设施面临的威胁，华为正是我们最大的目标，但我们也将发起对其他企业的调查。”

他警告美国商界“在我们能够完全确定其动机之前”，不要使用华为的技术。

本月早些时候，美国公布的一份情报报告称，中国和俄罗斯正利用网络间谍窃取美国的贸易和技术机密，对美国的繁荣和安全造成威胁。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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