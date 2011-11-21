21日盘後分析：等待A股止跌信号

承接上周三连阴之势，今日A股市场重心继续小幅下移。尽管周末证监会力推六大举措促进市场健康发展，长期利好股市，但是市场对此消息反映平淡，大盘整体仍呈现弱势特征，尾盘沪综指报收于2415.13点，下跌0.06%。

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接上周三连阴之势，今日A股市场重心继续小幅下移。尽管周末证监会力推六大举措促进市场健康发展，长期利好股市，但是市场对此消息反映平淡，大盘整体仍呈现弱势特征，尾盘沪综指报收于2415.13点，下跌0.06%。

从技术层面看，短线大盘弱势较为明显。上周五留下的跳空缺口对指数形成明显的压制，同时今日成交量再创2307点以来的地量，显示市场谨慎情绪较浓，不过量能大幅萎缩也说明市场并未出现恐慌盘，大盘持续大幅下跌空间有限，短期内有望企稳。

从盘面观察，受到创业板探索试行退市制度改革消息的影响，今日创业板个股明显承压，在一定程度上打击了市场的做多人气，同时权重股继续低迷的态势，不过盘中也不乏亮点，化纤板块个股表现不俗。

分清“直接”和“间接”的政策影响

从近期大盘的走势看，投资者越来越相信政策导向对市场走势有着非常关键的、甚至是决定性的影响作用，于是在对後市的判断上，投资者也学会了“跟着政策走”的简单逻辑。

宏观调控是今年出现频率最高的一个词，宏观调控对市场的影响也是大家津津乐道的话题。做为宏观经济晴雨表的证券市场，调控政策必然会通过种种途径和渠道影响到市场的走势。

从这两年股指表现看，真正起到立竿见影效果的还是来源于直接政策。所谓直接政策是直接针对股市的，就象5.30的印花税政策，而间接的政策，也就是近期管理层所采取的调控政策微调，对市场的影响就没那麽明显了。

对于本次反弹是否已经结束的问题？笔者认为仍需进一步观察。虽然管理层希望市场稳定之心人人皆知，但是市场行为往往放大政策的影响而且通常较为极端。

对于後市的走势，笔者认为投资者不必过分担忧，辩证的来看美国经济的变化以及欧债危机，对于A股而言，未必不是好事。A股在短期下跌後再度走强是非常有可能的。此外，近期我们应密切关注政策面的变化，是否出现实质性利好或将成为A股企稳拉升在即的信号。（完）

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