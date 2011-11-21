中国拟推人民币兑澳元和兑加元交易--消息

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海11月21日电---多位消息人士周一表示,中国外汇交易中心计划推出人民币兑澳元和人民币兑加元交易.
一位了解情况的消息人士表示,人民币兑澳元和兑加元最快将于今年底或明年初挂牌交易,相关汇率仍以人民币兑美元的交叉汇率计算得出.
中国外汇交易中心人士对上述消息不予置评.
为了推动人民币的国际化,中国一直在逐步扩大人民币的交易货币.去年中国相继推出人民币/林吉特(马来西亚)和人民币/卢布(俄罗斯)的交易.
此外,可在中国银行间市场直接与人民币交易的货币还包括美元、港元、日圆、欧元和英镑.(完)
--发稿 路透中文部
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)