加拿大总督称将加强与亚洲政治和经贸关系

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透新加坡11月21日电(记者 Ronald Popeski)---加拿大总督戴维・约翰斯顿(David Johnston)周一表示，随着该国从全球经济疲软中逐渐复苏，当前正加强与亚洲国家的政治和贸易关系。
戴维・约翰斯顿称，加拿大曾因缺乏与亚洲，特别是与中国的接触，受到批评；现在，加拿大将增强在亚洲论坛上的影响力。
他在出访新加坡期间接受采访时表示：“应该说从更长时间来看，我认为，我们在亚洲采取更积极的动作将更明智。”
“也就是说，加拿大现在很清楚，中国在崛起，亚洲正在迅速崛起……在过去两三年中，加拿大和亚洲有超过30多次的部长级访问。我想，这就意味着会有所改变。”
2009年，中国国务院总理温家宝对加拿大总理哈珀(Stephen Harper)提出了批评，称哈珀本应尽快访问中国。
约翰斯顿在此次亚洲之行中还访问了越南和马来西亚。他表示，希望加拿大能尽快参加包括东亚峰会在内的亚洲论坛。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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