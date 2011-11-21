中国确认将对战略产业投资1.7万亿美元--美商务部长

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透成都11月21日电---美国商务部长布兰森周一向记者表示,中国已向到访美国官员确认,未来五年计划对战略性产业投资1.7万亿美元.
尽管1.7万亿美元投资不可能全部来自财政资金,但中国方面对此的确认,表明了政府力图让增长动力向清洁和高科技产业转变的决心.
布兰森称,中国国家副总理王岐山表示在清洁和高科技行业的发展过程中,美国及其他国家企业,将和中资企业一样享有同等机会.
他们正在成都出席中美商贸联委会会议.
中国的战略新兴产业包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、 新能源、新材料、新能源汽车等.(完)
--编译 宿泱韫;审校 乔艳红
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)