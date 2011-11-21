美国将认定伊朗为“首要洗钱关注”地区--报导

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透华盛顿11月21日电---美国ABC News和华尔街日报引述一名美国官员报导称，美国财政部计划于周一将伊朗认定为“首要洗钱关注”地区。这将允许美国采取措施进一步孤立伊朗金融行业。
报导指出，美国财政部不会正式制裁伊朗央行，以防对油价造成突发影响。
根据美国《爱国者法》（Patriot Act）第311条，上述决定将允许美国对整个伊朗、伊朗的某家机构、某类交易和某种账户采取一系列“特别措施”。
美国财政部将对伊朗采取的措施还未可知，料不会孤立整个伊朗金融行业，因可能影响全球能源市场，进而损及美国经济复苏。
该官员表示，国务卿希拉里和财长盖特纳将于周一宣布该决定，看似意在警示与伊朗金融机构进行业务往来的风险。
美国财政部网站显示，美国此前曾认定三个“首要洗钱关注”国家--缅甸、瑙鲁和乌克兰。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
路透华盛顿2月9日 - 美国白宫周四表示，总统特朗普打算在未来几周内宣布里根时代以来最为雄心勃勃的税改计划。这一消息推动美股和美元上涨，因市场寄望于公司税率能够调降。