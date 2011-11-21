美国将认定伊朗为“首要洗钱关注”地区--报导

路透华盛顿11月21日电---美国ABC News和华尔街日报引述一名美国官员报导称，美国财政部计划于周一将伊朗认定为“首要洗钱关注”地区。这将允许美国采取措施进一步孤立伊朗金融行业。

报导指出，美国财政部不会正式制裁伊朗央行，以防对油价造成突发影响。

根据美国《爱国者法》（Patriot Act）第311条，上述决定将允许美国对整个伊朗、伊朗的某家机构、某类交易和某种账户采取一系列“特别措施”。

美国财政部将对伊朗采取的措施还未可知，料不会孤立整个伊朗金融行业，因可能影响全球能源市场，进而损及美国经济复苏。

该官员表示，国务卿希拉里和财长盖特纳将于周一宣布该决定，看似意在警示与伊朗金融机构进行业务往来的风险。

美国财政部网站显示，美国此前曾认定三个“首要洗钱关注”国家--缅甸、瑙鲁和乌克兰。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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