穆迪警告法国信贷评等面临挑战--费加罗报

金价回稳 因美元和美国公债收益率缩减涨幅
路透纽约/伦敦2月10日 - 金价周五回稳，但仍低于本周触及的三个月高位，因美元和美国公债收益率从高位回落，此前美国总统特朗普承诺进行重大税改，带动美元和公债收益率跳升。
路透巴黎11月21日电---法国费加罗报周一援引穆迪的话报导称,该评级机构认为近期法国公债收益率(殖利率)上涨以及经济增长前景趋疲,可能对法国信贷评级构成负面影响.
"融资成本高居不下,加上经济前景恶化,可能加大政府面临的困难,对信贷影响为负面."该报援引穆迪的话报导称.
法国拥有三A评级.10月17日,穆迪称若救助银行业和其他欧元区成员国的成本超出法国财政预算能力之外,可能将法国评级展望调为负面.(完)
--编译 田建华;审校 王丽鑫
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