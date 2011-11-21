英国外长：叙利亚将面临更多压力

特朗普称美国上诉法院有关入境禁令的裁决是“政治性决定”
路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
路透伦敦11月21日电---英国外交大臣廉姆・黑格(William Hague)周一表示，国际社会应尽可能加大对叙利亚政府的压力。此前，叙利亚总统阿萨德表示，他不会屈从外部压力，平息抗议活动。
黑格在接受BBC采访时表示：“我们将对阿萨德政权的施加更大压力。我与阿盟秘书长昨天讨论了这个问题，我相信，他们希望在明天的会议中作出这样的行动。”
“该政权的举动令人震惊且不能接受，无疑，我们将竭尽所能，支持叙利亚未来的民主进程。”
黑格周一晚些时候将会见叙利亚各反对派的代表，密切与阿萨德反对者的接触。
黑格表示，国际社会已“采取了很多措施”增加对阿萨德的压力，其中包括实施制裁和禁止叙利亚出口原油进入欧盟水域。
“我们本周将致力于制定新一轮的制裁措施，我希望能在下周就此达成共识。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月9日 - 美国总统特朗普周四称，上诉法院支持暂停实施针对七个穆斯林国家入境禁令的裁决是“政治性决定”，并誓言其政府会最终获胜。
华盛顿州和明尼苏达州对特朗普上述禁令提出上诉后，美国第九巡回上诉法院作出如上裁决。美国最高法院可能决定本案的最终结果。(完)
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