淡马锡持有中国建行H股升至9.42%

中国金融市场一周走势回顾
--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透香港11月21日电--据联交所的资料显示,新加坡主权基金--淡马锡[TEM.UL]持有中国建设银行(0939.HK)(601939.SS)H股股份升至9.42%,原为7.86%.
联交所的资料显示,淡马锡于11月11日按每股4.93港元购入建行约37.7亿股股份,涉资约186亿港元.本次增持後,淡马锡持有建行H股总数增至226.55亿股.
据路透此前引述一名熟悉情况的消息人士称,淡马锡已购入约1/3美国银行(BAC.N)最近出售的建行股份,美银减持的其馀股份则由一些中资机构投资者组成的团队买入.
美国银行上周宣布计划以66亿美元现金出售大部分持有的建行股份,预计可产生18亿美元的税後利得.根据建行的声明称,美国银行同意以协议转让方式向几家机构投资者转让约104亿股建行H股,约占已发行总股份的4.14%,转让後,美银持股量将降至约21.48亿股.
此前中国主权基金--中投公司[CIC.UL]亦向联交所申报于11月14日增持了建行27.6亿股H股,涉资17.5亿美元;每股平均价为0.634美元,与淡马锡购入的股份作价相若,惟不清楚本次增持的股份是否向美国银行购入.
建行H股周一收低0.93%,报5.35港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 丁淑琴
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--人民币兑美元当周下跌0.11%。本周有大量企业结汇盘推升汇价，而周五因特朗普称将公布经济计划刺激美元指数走升，人民币尽数回吐周内涨幅。不过，周五公布的贸易数据好于预期，也部分对冲了美元走强的影响。而本周公布的外储数据跌破3万亿美元虽超出市场预期，但也显示了货币当局不死守数字的自信。
路透上海/北京2月10日 - 人民币兑美元即期周五收跌，中间价亦下调，因美元指数走强。交易员指出，好于预期的中国1月贸易数据部分对冲了美元走强的影响，大行仍在合适点位提供美元流动性，汇价跌幅有限。因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。
路透2月10日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:20时，1港元=0.88661人民币)