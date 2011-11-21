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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 22日 星期二 06:55 BJT

中国确认将对战略产业投资1.7万亿美元--美商务部长

美国商务部长布兰森周一向记者表示,中国已向到访美国官员确认,未来五年计划对战略性产业投资1.7万亿美元. 尽管该投资不可能全部来自财政资金,但中国方面对此的确认,表明政府力图让增长动力向清洁和高科技产业转变的决心. 布兰森与中国国家副总理王岐山等正在成都出席中美商贸联委会会议.路透

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