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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 22日 星期二 06:53 BJT

中国外汇占款四年来首降

欧债危机的"蝴蝶效应"终引发热钱回流欧美,令中国10月外汇占款惊现近四年来首次下降.在外围环境短期难以改善,人民币升值预期减弱背景下,外汇占款减少料成趋势性态势.人行周一公布数据显示10月末外汇占款馀额25.4869万亿元人民币.据此计算当月外汇占款降248.92亿元.9月则新增2,473亿元人民币. 路透

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