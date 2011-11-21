中国就南中国海问题阐明立场

针对美国一周以来要求解决南中国海主权争端的压力，中国周六阐明立场、予以回击。南中国海矿产丰富，是重要的大洋航线，也是亚洲多国领土争议的焦点。中国国务院总理温家宝对美国总统奥巴马在东亚峰会期间提出该问题予以反击。 几小时前奥巴马对温家宝表示，美方希望南中国海航线保持开放与和平。路透