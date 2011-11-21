美股连跌第四天 因担心欧洲和美国债务问题

* 股市下跌,因担忧欧洲和美国债务问题

* 标普500指数在四天内累计下跌5%

* 道指年内转跌

* 道指收跌2.1%,标普500指数和Nasdaq指数均下挫1.9%

路透纽约11月21日电---美国股市周一连续第四日收跌,欧美在应对庞大债务方面缺乏进展,损及投资者对股市的信心.

诸如商品等风险资产也下跌,引发工业股和能源股抛售.成交低于均值,在市场不确性下,投资者倾向观望.

"我们看到欧洲和美国债务问题恶化的迹象.(迄今)没有可行的解决方法,"Wedbush Morgan董事总经理Stephen Massocca说.

道琼工业指数收跌248.85点,或2.11%,报11,547.31点;标准普尔500指数收挫22.67点,或1.86%,至1,192.98点.Nasdaq指数下跌49.36点,或1.92%,报2,523.14点.

在历经超过三个月的协商後,美国国会降低赤字委员会看来将承认失败,无法在即将进入2012年选战之际化解党派间在税务以及支出方面的巨大分歧.[IDnCT0422236]

投资人担心僵局将令国会通过延长削减所得税等刺激措施更加困难,这可能殃及美国经济.而且,投资人也担心该委员会无法达成协议可能道指美国信贷评等再遭下调,尽管迄今没有大型评等机构对此做出评论.

穆迪投资服务表示,近期法国公债收益率(殖利率)上涨以及经济增长前景趋疲,可能对法国信贷评级构成负面影响.[ID:nCN1232610]

表现一直强于小盘股的蓝筹股领跌,道琼工业指数今年迄今跌0.3%,标普500指数和Nasdaq指数跌幅约5%.

标普500指数迅速跌穿1,200点支撑水准,之後的支撑位料在1,187点,这是今年高位至低点跌势的61.8%回档位.

纽约Merlin Securities首席市场策略师Rich Bensignor表示,全球坏消息频传,令市场难以持续上涨,尽管许多交易商认为股市价值具吸引力.

"价值低廉能起到一定作用,但无法造就牛市."

蓝筹股中,美国银行(BAC.N)重挫5%,报5.49美元,Nasdaq市场中,亚马逊(AMZN.O)下挫4%,报189.25美元.

欧洲泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300挫至近七周最低收位.[.EUCN]

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量约为76亿股,低于目前日均值的80亿股.

购并活动为市场提供亮点,Pharmasset IncVRUS.O暴涨84.6%,报134.14美元,此前Gilead Sciences Inc (GILD.O)同意以110亿美元现金收购该公司,Gilead下挫9.1%,报36.26美元.

全美不动产协会(NAR)周一公布,美国10月成屋销售年率为497万户(预估为480万户),9月修正後为490万户(前值为491万户).10月成屋销售上升1.4%(预估为下跌2.2%),9月修正後为下跌3.2%(前值为下跌3.0%).[ID:nCN1233232]10月成屋销售意外增加是因低按揭利率和租金上升刺激买家出手,但数据未能扶助股市.(完)