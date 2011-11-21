全球金价重挫2.5%

* 金价下跌,因需追缴其他资产保证金且受美国债务疑虑影响

* 100日均线下方技术性抛盘加速出笼

* 欧元区不确定性主宰市场人气

* 周二重要数据:美国第三季GDP初值

路透纽约/伦敦11月21日电---金价周一重挫2.5%,录得两个月来最大单日跌幅,受累于技术面抛压,以及欧美政府债务忧虑加剧全球市场溃退.

交易商称,全球债务忧虑已经促使基金和其他机构投资者于年底前锁定获利.金价年内仍上涨近20%,是为投资界为数不多的亮点之一.

"人们原本希望周三(感恩节前)撤离,而眼下却在说'现在就抛售吧'.所以除了公债,什麽都跌了,"Prestige Economics总裁暨首席分析师Jason Schenker说.

过去四个交易日里金价累跌6%,表现逊于RJ/商品研究局指数(CRB).交易商表示,投资者结清黄金仓位以填补其他资产交易的追缴保证金,以及赶在年底前了结获利.

2052GMT,现货金跌2.5%至每盎司1,683.28美元.金价上周跌约3%,遭遇9月末以来最大单周跌幅.

现货金跌破100日移动均线处的关键技术支撑位後,技术面抛盘加快.下道重要支撑是1,595美元左右的200日移动均线切入位.

浏览图表,请链接(r.reuters.com/fyn25s).

"金价一旦跌破每盎司1,710美元附近的100日移动均线,就失去了大量支撑,"Heraeus贵金属管理公司的Miguel Perez-Santalla说道.

花旗集团技术研究部门CitiFX表示,金价收于上周低位及1,700美元附近的支撑位下方,表明可能重新测试上波跌势低点约1,534美元.

美国12月期金结算价下挫46.50美元,报每盎司1,678.60美元.路透初步数据显示,合约成交量较30日均值高出50%左右,扭转近两个月交投放缓的趋势.

黄金受经济不确定性打压,此前美国超级委员会料于周一承认无法达成减赤协议.传统上作为避险的黄金,近期追随风险较高资产的走势.

超级委员会于周一稍晚证实,未能达成减赤协议.

欧债危机重燃的担忧是打压贵金属的又一因素,尽管西班牙保守党在大选中取胜,将致力于推行撙节计划.

Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day表示,"每次股市突然涌现卖压时,人们就得想尽办法来筹得资金.而黄金是流动性最高的资产."

现货银下跌2.4%,报每盎司31.60美元.需求相关忧虑浮现,因数据显示,中国10月白银进口较上年同期下降26%,今年前10个月进口总量挫跌28%.

现货铂金跌2.3%,报每盎司1,550.99美元,现货钯金下滑2.4%,至587美元.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 1678.60 -46.50 -2.7 1667.10 1727.40 189,357

COMEX白银期货 31.116 -1.301 -4.0 30.650 32.415 49,564

COMEX铂金期货 1543.80 -44.90 -2.8 1538.50 1593.00 7,391

COMEX钯金期货 585.80 -19.35 -3.2 582.20 605.25 5,120

现货金 1683.28 -42.31 -2.5 1667.13 1725.99

现货银 31.600 -0.790 -2.4 30.680 32.280

现货铂金 1550.99 -36.92 -2.3 1540.75 1587.00

现货钯金 587.00 -14.50 -2.4 585.48 601.00

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)