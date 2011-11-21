美元兑高收益货币跳涨

* 美国减赤磋商陷入僵局,投资者削减风险敞口

* 欧元区公债收益率上扬

* 中国警告称全球经济形势严峻

路透纽约11月21日电---美元兑高收益货币周一大涨,因欧美财政前景恶化令投资者削减风险资产敞口.

美国股市大跌,加上中国国务院副总理王岐山对全球经济形势发出警告,令澳元和新西兰元等与成长相关的商品货币承压.

美国国会"超级委员会"周一料将正式宣布,三个月来为拟定1.2万亿(兆)美元减赤计划所作的努力将以失败告终.

受困欧元区经济体公债面临的压力仍未消褪,西班牙、意大利和比利时公债收益率(殖利率)齐涨.在穆迪对法国债信评等发出警告後,该国公债收益率走高,暗示危机蔓延至一度被视为安全的国家.

"整体来看,这凸现出对大西洋两岸债务状况的忧虑,"Travelex Global Payments资深市场分析师Joe Manimbo表示."这确实令收益较高货币承压."

路透数据显示,澳元兑美元一度低见0.9809美元,最新报0.9823美元,跌1.75%.

新西兰元兑美元跌1.19%至0.7464美元,盘中曾跌至0.7449美元的3月来最低.

美元指数早前曾攀升至六周高位,因投资者买入美元避险,但稍後回吐涨幅.

美元指数盘中上探78.516,为10月10日来最高,尾盘升0.19%,报78.213.

**评等下调风险**

一些分析师表示,政治僵局令美国信贷评等遭下调的机率增加,可能最终打压美元.

"如果美国未能达成协议,我们认为仍将削减支出,这对于信贷评等机构是可以接受的,"加拿大皇家银行汇市策略部门全球主管Adam Cole表示.

但他补充道:"如果自动削减支受到质疑,这对美国信贷评等乃至美元将构成问题."

美国国会的"超级委员会"可能已是名存实亡,但在多个条款快将到期,威胁到美国经济的时候,国会在税收和支出方面的边缘政策将只会升级.

美元兑欧元或日圆的升幅不及兑高息货币的涨势,有限的升幅显示美元同美股强劲的关联性被打破.

"我想投资人认为(超级委员会未能达成协议)对美元不利,也会对经济成长不利,因此会令美联储采取更多行动的压力增加,"苏格兰皇家银行汇市策略部门全球主管Robert Sinche表示.

"情况不一定是这样,但我认为有一些迹象显示过去只是欧洲的风险驱动因素目前范围有所扩大,"他表示.

欧元兑美元跌0.1%,报1.3496美元,根据路透数据,稍早触及1.3429美元的日低,接近上周所创的1.3420美元的五周低点.

西班牙选举呈一边倒的情况未能刺激该国政府将有能力应对经济问题的乐观情绪.

最新的芝加哥国际货币市场(IMM)数据显示,投机商上周将欧元空头仓位增至76,147口,为10月底来最高.

欧元兑日圆触及六周低点,尾盘持稳,报103.89日圆,美元兑日圆小涨0.04%,报76.94日圆,在约77日圆附近有卖压,限制了升幅,美元徘徊在近50日移动均线切入位76.934日圆附近.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 1.3494 1.3509 -0.11 +0.87 1.3377

美元/日圆 76.93 76.91 +0.03 -5.20 81.15

欧元/日圆 103.84 103.95 -0.11 -4.41 108.63

美元/瑞郎 0.9169 0.9173 -0.04 -1.78 0.9335

英镑/美元 1.5644 1.5789 -0.92 +0.29 1.5599

美元/加元 1.0379 1.0267 +1.09 +4.13 0.9967

澳元/美元 0.9853 0.9998 -1.45 -3.43 1.0203

欧元/瑞郎 1.2373 1.2387 -0.11 -0.92 1.2488

欧元/英镑 0.8627 0.8552 +0.88 +0.64 0.8572

新西兰元/美元 0.7479 0.7554 -0.99 -4.00 0.7791

美元/挪威克朗 5.7858 5.7883 -0.04 -0.62 5.8218

欧元/挪威克朗 7.8119 7.8276 -0.20 +0.29 7.7895

美元/瑞典克朗 6.8085 6.7865 +0.32 +1.47 6.7098

欧元/瑞典克朗 9.1926 9.1754 +0.19 +2.36 8.9809

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)