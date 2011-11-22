22日盘前分析：投资者不必过分悲观

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

昨日A股市场延续上周颓势低开低走，虽然尾盘有所拉升，但是沪综指还是收获四连阴。沪市成交量不足500亿，两市再现地量调整。

从技术层面看，大盘缩量收十字星基本符合预期，昨日成交量再创2307点以来的地量，显示市场谨慎情绪较浓，不过量能大幅萎缩也说明市场并未出现恐慌盘，同时短期技术指标已经严重超卖，大盘持续大幅下跌空间有限，短期内有望企稳。

从外围市场看，隔夜欧美股市再次大幅下跌。穆迪警告法国政府借贷成本攀升以及经济前景的不确定性因素，已经使得法国的AAA信贷评级受到威胁。这使投资者担心欧元区债务危机的扩散再次升温。此外，美国会未能就减赤计划达成协议，使得市场情绪受到打压。

笔者认为，尽管短线调整态势明显，但是投资者不应过分悲观，无论从当前市场的运行环境还是政策的走向看，後市依然存在继续反弹的空间和理由。

消息面，第22届中美商贸联委会21日在成都举行。国务院副总理王岐山与美国商务部部长布赖森、贸易代表柯克共同主持，美国农业部部长维尔萨克与会。中美双方就彼此关切的问题进行深入沟通。

王岐山指出，经贸合作是中美关系的重要基石。两国互为第二大贸易夥伴。双方在经贸、投资、金融、科技、旅游、清洁能源、基础设施等各领域合作成果丰硕，中美地方间合作深入发展，这些均有力地促进了两国经济增长和就业增加。中方愿与美方开展更加紧密而广泛的经济合作，希望美方在放宽对华高技术产品出口管制、慎用贸易救济措施、承认中国市场经济地位、平等对待中国企业赴美投资等方面取得实质进展。

另外，中国人民银行21日公布的数据显示，10月末中国外汇占款馀额较9月末下降248.92亿元。这是2008年1月以来近四年间，外汇占款馀额首次出现负增长。

数据显示，截至10月末，中国外汇占款总额为254869.31亿元，而9月末为255118.23亿元。此前，3月新增外汇占款达4079亿元，为今年以来月度外汇占款增量的高点；今年8月，新增外汇占款曾从7月的2195.64亿元大幅增加至3769.4亿元，但9月的新增额降至2472.63亿元。（完）

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