美国10月成屋销售意外增加1.4%

* 10月成屋销售增加1.4%

* 售价较上年同期下滑4.7%;取消的合约增至33%

路透华盛顿11月21日电---全美不动产协会(NAR)周一公布,美国10月成屋销售意外增加,因抵押贷款利率较低,且房屋租金上涨导致涌现更多购房者.

NAR称,美国10月成屋销售年率为497万户,9月修正後为490万户.路透调查预估为会降至480万户.

尽管销售量温和增加,但10月成屋售价中值较上年同期下降4.7%.

房价下滑有可能进一步冲击楼市,买家会将购房视为是一项不赚钱的投资.目前的成屋销售速度大致同1990年代末时类似.

此外,10月契约失效的比重从9月的18%升高至33%,也给房屋市场前景蒙上阴霾.

当银行拒绝抵押贷款申请,或当估价低于协议的售价时,就会发生契约失效.

美国成屋销售图表请点选(link.reuters.com/nan25s)

美国经济自夏季以来大踏步前进,主要拜工厂生产及消费者支出改善所赐.

但房价下跌及信贷偏紧一直拖累复苏.分析师表示,若没有稳定的信贷供应,以及起码的稳定价格,房市要回升恐仍需时日.

"近期的销售趋势大致仍在原地踏步,"巴克莱资本分析师Peter Newland在研究报告中表示.

NAR首席经济师Lawrence Yun表示,此次销售增加正赶上"几项通常会导致房屋销售上升的因素转佳,如就业增长、租金上扬及供房能力增强."

美国联邦储备理事会(FED,美联储)自2008年以来就将短期利率维持在近零水准,并扩大资产负债表,以便企业和家庭获得信贷.

这帮助将抵押贷款利率拉低至近纪录低点.

问题在于即使利率处于低档,但许多想要借钱的人还是无法获得贷款.

"由于越来越多的贷款方要求借款者的信贷评分得达到700,并缴纳20%的首付,才同意提供传统的抵押贷款...房价要复苏仍需好几年."Capital Economics驻伦敦分析师Paul Diggle表示.(完)