穆迪警告法国债市恶化且经济疲软

* 法国与德国公债利差扩大,损及前者评等展望--穆迪

* 穆迪称展望受到威胁,目前评等尚未受影响

* 分析师多表示,欧元区核心国家的紧张情势恐令欧洲央行压力升高

路透巴黎11月21日电---债信评等机构穆迪周一对法国提出警告,称法国公债收益率(殖利率)不断走高,加上经济成长转弱,恐将使期评等展望受创,这让人更家担心欧元区第二大经济体可能丧失AAA的顶级债信评等.

财政赤字居高不下,加上银行业对欧洲问题国家债券曝险庞大,已然将法国拖向这场越演越烈危机的烽火边缘,尽管法国政府坚称将尽一切努力维护其顶级评等.

穆迪于10月中旬时表示,若法国协助银行业及其他欧元区成员国的成本令预算透支,则可能在三个月内将法国AAA级评等的展望置入负像观察名单.

穆迪周一表示,在主权债务危机扩散至欧元区核心国家的疑虑弥漫之际,法国公债市场恶化令其评等展望面临威胁,但现阶段而言尚不会损及其实际评等.

"在成长前景恶化之际,借款成本持续处于高档一段时间将会使得法国政府面临更大的财政挑战,从而对债信产生负面意涵."穆迪资深信评专员Alexander Kockerbeck在11月21日公布的一周债信展望报告中表示.

在穆迪公布报告後,法国10年期公债与可比德债间的收益率之差上涨约20个基点至163个基点,不过仍远低于上周创下的欧元问市以来高点202个基点.

这个消息也带动欧洲股市收在六周以来新低,因全球经济前景及美国财政状况均令人感到忧心.

穆迪表示,就上周创记录的收益率利差水准来看,法国长期融资的成本几乎是德国的两倍,而收益率每上升100个基点,相当于每年融资成本增加30亿欧元.

许多投资人已经反映法国AAA评等遭下调的因素,因预期该国经济明年将陷入衰退.

"从市场估值来看,法国实质上已经失去AAA级评等.若美国的AAA级评等都遭标准普尔摘除,人们会质疑法国为何还能保有顶级评等."资产管理公司Axa IM的Raphael Gallardo表示.他指出,和美国不同的是,法国对于货币政策并无主控权."我们现在需要的是最後一道的资金防线."

**陷入撙节圈套泥淖**

法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)表示,尽管近来法国公债较可比德债的利差升高,但法国仍可自行在市场以"相当有利的"水准融资,上个月宣布的温和撙节举措将不会损及经济成长.

法国债务机构AFT对路透表示,法国今年前11个月的平均中长期融资利率为2.78%,为欧元面世以来第二低,2010年则触及2.53%.

AFT表示,尽管近期市场动荡,第三季和第四季的平均融资利率为2.43%,远低于1998-2007年的历史平均水准4.15%.

然分析师表示,法国有落入恶性循环之虞,即经济成长放缓,不可避免得实施更多撙节举措,而这又进而拖累经济成长.

"在经济走下坡时所进行的财政整固可能导致"撙节圈套",财政紧缩将对中短期经济前景造成冲击,"摩根士丹利的Olivier Bizimana在研究报告中表示.

法国政府近期将明年经济成长预估从1.75%降至1%,但大多数的民间分析师仍认为这还太乐观.

法国预算部长Valerie Pecresse表示,在本月宣布650亿欧元的减赤计画後,不会采取进一步的撙节举措,称明年会有60亿欧元的预算缓冲,因此即使经济成长表现不佳也还有喘息的空间.

Pecresse表示,"最重要的是,我们必须避免采取会让国家陷入衰退的举措."

但穆迪表示,经济成长放缓,加上利率走扬,法国恐怕难以达成减赤目标.法国原本计划在2013年前将财政赤字率从预估今年底的5.7%降至欧盟规定的3%以下.

"如果法国无法维持经济成长潜力,就无法为其社会模式提供资金.若是国内生产总值(GDP)成长进一步减弱,在这种情况下,政府要进一步节约的政治操作空间将受到考验,"穆迪表示.(完)