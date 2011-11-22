中国股市盘前看点--11月22日

人民币放量大幅收跌 外储跌破3万亿美元刺激尾盘购汇
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:
今日看点:
--美国实质国内生产总值(GDP)第三季修正值
--希腊总理帕帕季莫斯与欧元集团主席贾克在卢森堡会晤
**宏观经济和政策面**
--中国央行副行长胡晓炼日前表示,当前货币信贷工作要在保持总量基本稳定的基础上着力优化结构,引导金融机构加大对符合产业政策的小微企业、"三农"等薄弱环节的信贷投放;满足国家重点在建、续建项目的资金需要,支持保障性安居工程建设.
--央行货币政策委员夏斌表示,对明年美国与欧洲经济展望保守,中国外需表现料将不佳,不排除出现贸易逆差的可能.为保持经济稳健增长,应该采取更为积极的财政政策以拉动内需.
--社科院财贸所所长高培勇建议,国家的宏观政策保持中性的总体的格局,但在积极财政政策的扩张线索上做适当调整,从以增加政府支出为主转为以实施减税为主,强调全面性减税.
**重点行业和公司**
--中电联最新报告显示.1-10月,全国电力工程建设完成投资5,334亿元人民币,同比增长8%.其中,核电投资同比增长26.2%,而风电投资同比下降14%.
--新华保险启动A股首次公开发行(IPO).本次拟在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,网上申购日为12月7日.
**海外动向**
--美国股市美国股市连续第四日收跌,欧美在应对庞大债务方面缺乏进展,损及投资者对股市的信心.诸如商品等风险资产也下跌,引发工业股和能源股抛售.成交低于均值,在市场不确性下,投资者倾向观望.道琼工业指数收跌248.85点,或2.11%,报11,547.31点.
**关键点位**
--沪综指中期支撑位于前期低点2,300点附近.(完)
--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯
路透上海/北京2月7日 - 人民币兑美元即期周二大幅收跌近200点，中间价则微升2点。交易员指出，客盘实需购汇仍较多，而美元指数隔夜企稳反弹亦提振买气；午后汇率虽一度小幅回调，但近收盘时1月外储数据公布，超预期跌破3万亿美元刺激尾盘购汇，且央行并未出手控制跌幅，令汇率再度走贬。
路透2月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间16:16时，1港元=0.88647人民币)
路透北京2月7日 - 中国国家外汇管理局中央外汇业务中心党委书记刘薇表示，2017年外汇储备管理，要密切跟踪国际国内经济金融形势变化，不断优化外汇储备货币和资产结构，加强投资能力建设和风险管理，不断提高经营管理水平。