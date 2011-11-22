中国股市盘前看点--11月22日

以下是路透整理的可能影响今日股市表现的重要新闻:

今日看点:

--美国实质国内生产总值(GDP)第三季修正值

--希腊总理帕帕季莫斯与欧元集团主席贾克在卢森堡会晤

**宏观经济和政策面**

--中国央行副行长胡晓炼日前表示,当前货币信贷工作要在保持总量基本稳定的基础上着力优化结构,引导金融机构加大对符合产业政策的小微企业、"三农"等薄弱环节的信贷投放;满足国家重点在建、续建项目的资金需要,支持保障性安居工程建设.

--央行货币政策委员夏斌表示,对明年美国与欧洲经济展望保守,中国外需表现料将不佳,不排除出现贸易逆差的可能.为保持经济稳健增长,应该采取更为积极的财政政策以拉动内需.

--社科院财贸所所长高培勇建议,国家的宏观政策保持中性的总体的格局,但在积极财政政策的扩张线索上做适当调整,从以增加政府支出为主转为以实施减税为主,强调全面性减税.

**重点行业和公司**

--中电联最新报告显示.1-10月,全国电力工程建设完成投资5,334亿元人民币,同比增长8%.其中,核电投资同比增长26.2%,而风电投资同比下降14%.

--新华保险启动A股首次公开发行(IPO).本次拟在上海证券交易所发行不超过1.5854亿股A股,网上申购日为12月7日.

**海外动向**

--美国股市美国股市连续第四日收跌,欧美在应对庞大债务方面缺乏进展,损及投资者对股市的信心.诸如商品等风险资产也下跌,引发工业股和能源股抛售.成交低于均值,在市场不确性下,投资者倾向观望.道琼工业指数收跌248.85点,或2.11%,报11,547.31点.

**关键点位**

--沪综指中期支撑位于前期低点2,300点附近.(完)