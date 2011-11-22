美国会超级委员会未达成减赤协议

* 超级委员会联席主席承认失败

* 主权债务疑虑打压市场

* 国会可能就支出和税收问题进一步摊牌

路透华盛顿11月21日电---美国国会议员周一放弃试图遏制该国债务膨胀的努力,表明华盛顿在2013年之前可能无法消除围绕税收和支出问题的分歧.

国会12人"超级委员会"中的共和党与民主党议员表示,他们未能消除巨大分歧,难以在最後期限以前制定计划,在未来10年中把美国赤字规模降低1.2万亿(兆)美元.

"在几个月的艰苦努力与深入思考之後,我们今日得出结论,那就是在最後期限之前不可能拿出任何获得两党同意的减赤协议."该委员会联席主席,共和党众议院Jeb Hensarling和民主党参议员Patty Murray在声明中称.

该声明不太可能导致信用评级机构调降美国债信评级,因为超级委员会任务失败後,美国将会启动自动缩减支出的计划.

委员会一直到2100GMT美国市场收盘後才正式宣布努力失败,但美国股市已经触及一个月低点,因市场担心欧洲和美国债务问题失控.

委员会的失败意味着,未来一年在税收和支出方面都存在不确定性,这可能进一步挫伤投资者.

未来数周,国会或将再搞一次边缘政策,因民主党竭力要求延长经济刺激措施,例如工资税减税和增加失业补贴,这些措施将于今年年底到期.

共和党发誓不让自动削减开支举措触及军费,亦试图在2012年底前将富裕阶层税率锁定在较低水准.

众议院军事委员会负责人、共和党众议员Buck McKeon甚至等不及超级委员会被正式宣告失败,就宣称将提议立法阻止裁减军费支出的措施生效.

不过,在听证中他不大可能获得民主党人的支持.而民主党人尤为重视的医疗和退休福利项目基本上都不涉及减支.

任何削弱减赤力度的举措都可能使评级机构调降美国主权债信评级.

随着议员的关注点转向2012年11月的总统选举和国会选举,他们也变得更加不愿意妥协.

奥巴马总统有意与超级委员会的谈判保持距离,而只是强调受到共和党人阻挠的增加就业计划.助理认为,奥巴马总统将会利用超级委员会失败的事实,在2012年谋求连任的竞选中把共和党人渲染成为蓄意阻挠者的形象.(完)