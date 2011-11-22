伊朗总统媒体顾问否认被捕传言

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透德黑兰11月21日电（记者 Parisa Hafezi）---针对伊朗当地媒体报导，总统艾哈迈迪内贾德的媒体顾问杰万费科尔（Ali Akbar Javanfekr）在召开新闻发布会後被捕，杰万费科尔周一对此予以否认。
伊朗保守派指责艾哈迈迪内贾德受政府内一群“反潮流人士”组成的顾问控制，这些人试图破坏强硬保守派的权力，包括神职人员在政坛的权力。
杰万费科尔通过电话告诉路透：“我正坐在伊朗新闻大楼的办公室里，所有关于我被捕的说法都是谣言。”
杰万费科尔在周日发表的采访中攻击艾哈迈迪内贾德的保守派对手，这是艾哈迈迪内贾德2009年在争议声再度当选以来，伊朗政坛内部出现严重分歧的最新迹象。
支持改革的《Etemad》报纸也因发表对杰万费科尔的采访，被以“散播谎言和侮辱政府官员”为由，关停两个月。
伊朗媒体周日还报导称，杰万费科尔已被判处一年监禁，并因官方媒体伊朗通讯社（IRNA）发表其涉嫌侵犯女性权益的内容被禁止从事新闻业三年。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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