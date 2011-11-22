美国国会超级委员会未达成减赤协议

美国国会议员周一放弃试图遏制该国债务膨胀的努力. 国会12人''超级委员会''中的共和党与民主党议员表示,他们未能消除巨大分歧,难以在最後期限以前制定计划,在未来10年中把美国赤字规模降低1.2万亿(兆)美元. 超级委员会任务失败後,美国将会启动自动缩减支出的计划. 路透