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路透中文国际短讯 | 2011年 11月 22日 星期二 09:36 BJT

胡晓炼称加大"小微"等信贷投放

中国《金融时报》周二报导引述中国央行副行长胡晓炼的话报道,当前货币信贷工作要在保持总量基本稳定的基础上着力优化结构,引导金融机构加大对符合产业政策的小微企业、"三农"等薄弱环节的信贷投放;满足国家重点在建、续建项目的资金需要,支持保障性安居工程建设. 路透

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