胡晓炼称加大"小微"等信贷投放

路透北京11月22日电---中国央行副行长胡晓炼日前表示,当前货币信贷工作要在保持总量基本稳定的基础上着力优化结构,引导金融机构加大对符合产业政策的小微企业、"三农"等薄弱环节的信贷投放;满足国家重点在建、续建项目的资金需要,支持保障性安居工程建设.

金融时报周二报导引述她的话并称,央行要在宏观审慎政策框架内,根据各金融机构资本充足率、经营稳健性状况及执行国家信贷政策情况,对调控参数进行调整优化,并对主要服务上述领域的中小金融机构适当倾斜.

"要支持资本充足率较高、资产质量较好、法人治理结构完善、信贷政策执行有力的中小金融机构业务发展."胡晓炼称.

她续称,当前中国面临的国内外环境仍十分复杂,特别是欧洲主权债务危机不断升级,对中国经济继续保持平稳较快发展、巩固和扩大遏制通胀初步成果、加快国内产业结构调整步伐,都带来新的不确定性和挑战.

胡晓炼强调,金融机构要加快转变经营机制,改变过度依靠贷款规模增长的粗放式经营,通过体制机制创新提高金融服务的能力和水平;需加强风险防范和流动性管理,并加强信贷资产质量的动态监控.

她并重申,要进一步提高政策的针对性、灵活性和前瞻性.当前要继续坚持稳健货币政策的基调和取向,适时适度进行预调微调.

此前,央行发布的三季度报告并称,未来将合理利用利率等价格调控手段,管理通胀预期,继续实施差别准备金动态调整措施,并加大对中小企业的信贷支持.(完)