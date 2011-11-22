欧债危机恐扫向欧洲核心激市场动荡

11月21日在法兰克福股市拍到的图片。 REUTERS/Remote/Kirill Iordansky

* 尽管西班牙选举结果明朗,但市场仍陷入动荡

* 西班牙人民党赢得国会绝对多数席次

* 欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)称危机冲击欧元区核心国家

* 希腊将取得保命注资

路透布鲁塞尔/马德里11月22日电---尽管西班牙大选有了明确的结果,由承诺将节约支出的保守势力胜出,但欧元区债务危机仍步步进逼欧洲核心国家,令欧洲央行(ECB)采取更为果断举动的压力升高.

在主权债务危机肆虐下,西班牙工人社会党成为欧元区17国中第五个被推翻的执政党.葡萄牙、爱尔兰、意大利及希腊政权均已易手,在此同时斯洛伐克内阁上月在一场信任投票中失利,将在3月举行大选.

Mariano Rajoy所领导的中间偏右政党人民党取得国会绝对多数席次,但这并未让金融市场松一口气,市场对于主权公债市场缺乏有效防止瓦解的机制而愈发感到不安.

Rajoy表示,根据宪法规定,他必须等到12月25日之前才能提名经济部长,并提出如何让500万失业民众重新上岗的办法,这让投资人及西班牙民众持续揣测他应对危机的计画.

西班牙、意大利、法国及比利时公债的风险溢价升高,因投资人逃向德国公债避险,而在穆迪警告称法国债信评等面临新的危险後,欧洲主要股指跌逾3%.

"这场危机正冲击欧元区核心国家.我们对此不应存有幻想."欧盟经济暨货币事务执委雷恩(Olli Rehn)表示.

关于欧盟执委会倡议节约政策扼杀经济成长的指责声浪,雷恩加以辩驳.

"当现有负债已经让市场对于偿债能力产生质疑时,就不能将经济成长策略建构在扩大举债之上."雷恩在布鲁塞尔举行的一场研讨会上表示."若外国债权人缺乏信心,自然不能强迫他们出借更多资金."

希腊新任总理帕帕季莫斯首度造访布鲁塞尔,其已取得一项保证,即欧元区财经首长在下周一的下次会议中,应该会对拨付下一笔希腊援助款采取同意的立场.

帕帕季莫斯料将在周二晚间于法兰克福会见欧洲央行总裁德拉吉(Mario Draghi).

西班牙及意大利的借款成本均在上周触及被视为难以为继的水准,之後欧洲央行介入债市,使市场暂趋稳定.

有两家报纸称,欧洲央行管理委员会已针对购买欧元区政府公债设定了每周200亿欧元的上限,分析师认为这个数字令该央行难以在市场发挥巨大的威慑力.以德国央行为首的反对购债者认为此举会引发通胀.

而周一公布的最近一周购买数据显示,在截止上周三的一周,欧洲央行购买了近80亿欧元的公债,远远低于媒体报导的上限,而意大利和法国公债的信用息差在当周创下欧元问世以来的纪录高位.

批评者称,这种勉强且零零碎碎的购买方式,不但不能恢复市场信心反而使形势恶化.

欧洲央行(ECB)管理委员会委员的通胀温和派人物--诺沃特尼在维也纳的会议上表示,该央行决策者必须讨论央行下一步危机应对举措,而不能仅仅打开开关开始印钞.

"我们必须讨论的当然是,欧洲央行在困难时刻到底应当扮演什麽样的角色,我们也会在恰当时候在欧洲央行进行讨论,"他表示.

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**法国评等恐遭调降**

债信评等机构穆迪周一对法国提出警告,称法国公债收益率(殖利率)不断走高,加上经济成长转弱,恐将使期评等展望受创,这让人更家担心欧元区第二大经济体可能丧失AAA的顶级债信评等.

"在成长前景恶化之际,借款成本持续处于高档一段时间将会使得法国政府面临更大的财政挑战,从而对债信产生负面意涵."穆迪资深信评专员Alexander Kockerbeck在11月21日公布的一周债信展望报告中表示.

法国预算部长Valerie Pecresse周一表示,尽管面对信贷成本的市场压力,政府并未考虑另一项预算削减计划

在欧元区之外,分析师当中关于拥有12年历史的欧元区可能解体的传闻甚嚣尘上,因欧盟"大金主"德国已驳斥了大多数被广泛追捧的债务危机解决方案.

高盛资产管理公司董事长奥尼尔(O'Neill)称,欧洲经济暨货币联盟(EMU)面临危机,意味着"必须很快做出重要决定."

"我不敢断定,EMU可否在没有意大利的情况下生存下去,"他在英国工业联盟(CBI)会议上表示.

"我也不确定意大利在公债收益率高达6-7%的情况下能否存活,因此应尽快作出某些决定.意大利公债收益率得快速回落,否则EMU将面临一些严峻挑战."

荷兰财长Jan Kees de Jager曾承认,欧元区可能分裂.他是柏林最亲密的盟友之一.

当被问及欧元区解体是否会导致经济萧条时,他对BNR电台表示:"这可能是欧元区解散的一个後果,没错."

德意志银行(DBKGn.DE)执行长Josef Ackermann称,希腊离开欧元区将导致不可估量的损失,并会使希腊偿还其债务的可能性变得更加渺茫.

在西班牙失业率高达21%,且预算赤字居高不下的情况下,在大选中取胜的人民党将进一步实施撙节措施.

人民党领导人Rajoy在投票後表示,"我们将不再是问题的一部分,而是解决方案的一部分."

M&G Valores研究主管Nicolas Lopez称,政府必须推出令人信服的措施."虽然这些措施已在实施,但欧洲央行将不得不继续购买债券以维护信心,"他表示.(完)