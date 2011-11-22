俄罗斯指责西方破坏和平解决叙利亚问题机会

英国议会否决针对退欧立法的第一批修订意见
路透伦敦2月6日 - 英国议会周一否决了围绕脱欧立法提出的第一批修正意见。脱欧立法将授权首相特雷莎·梅将英国的脱欧意向知会欧盟。
路透莫斯科11月21日电---俄罗斯周一指责西方国家破坏和平解决叙利亚问题的机会，称他们在推动该国反对派放弃寻求与政府和解。
俄罗斯外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）作出的此番表态，是俄支持叙利亚总统 阿萨德的最新迹象。上月联合国安理会对西方国家起草的叙利亚决议进行投票表决时，俄罗斯和中国投了否决票。
俄罗斯媒体报导称，拉夫罗夫重申了俄罗斯的立场，即阿萨德政府的反对派对暴力冲突也有责任，应当面对国际社会的压力，与政府展开对话。
国际文传电讯社引述拉夫罗夫的话称：“是有必要停止暴力冲突，但这些要求必须既向叙利亚政府当局强调，也要向夹杂在反对派中的武装组织强调。”
他说：“我们看到的局面是，阿盟呼吁结束暴力冲突并启动谈判，而西方和一些其他国家的政府却发出了截然相反的声音。”
据国际文传电讯社，拉夫罗夫没有指明是哪些国家，但说他们“直接建议反对派不要和阿萨德政府对话”。“这就像从国际范围上发起政治挑釁。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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