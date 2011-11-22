惠普2012年度财测保守

2009年8月5日在日内瓦惠普公司大楼前拍到的该公司标志。 REUTERS/Denis Balibouse

* 2012年预估每股至少获利4美元

* 执行长称2012年是惠普重整旗鼓的一年

路透旧金山11月21日电---全球以营收计最大的科技企业惠普(HPQ.N)将在2012年增加研发支出,加强销售,并加速整顿其疲弱的服务部门.该公司此前公布第四季获利下滑近91%,因电脑销售疲弱.

惠普并发布保守的2012年度财测,为新任新执行长惠特曼设下较低的门槛标准.惠特曼称2012年度是"重整旗鼓的一年".

尽管季度财报优于预期,暗示惠普在历经纷乱的一年後已站稳脚步,但高层主管们表示,业绩要取得好转,需要在研发以及个人与内部系统业务的扩张方面进行大量投资,投资的具体规模尚未确定.

惠特曼并警告,外部环境恶化,包括欧洲方面的需求减弱,将对成长构成严峻挑战.泰国洪灾已限制了硬碟的供应,推升个人电脑中重要零组件的价格.

"我们面临一些惠普所独有的挑战,"惠特曼在专访中表示."我们必须改善执行力,我们必须让服务业务转型,我们必须压低影像暨打印机部门的库存,我们还必须重新看待中国."

惠特曼于9月接任惠普执行长一职.其并称,全球经济放缓,尤其是欧洲,是泰国洪灾之外的另一个挑战.

"这将对产业的第一季和第二季造成干扰,"她表示.其并称,洪灾导致的全面影响还不明朗.

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惠特曼表示,2011年有太多让人分心的事;一项决定考虑出售个人电脑事业的宣布,吓跑了不少潜在客户,尤其是中国的客户,令惠普的事业受到打击.

过去一年,惠普时常无法达到财测;以逾110亿美元收购英国软体公司Autonomy的行动遭到投资人的抨击;而其可能分拆个人电脑部门的传闻则是吓坏了华尔街.

惠特曼表示,惠普将不会再进行任何大型收购案,但可能会有较小型的收购案,且可能是在软体部门,金额会在5亿美元以下.

**前景适中**

惠普称,会计年度第四季非GAAP净营收小幅增长1%,至323亿美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师原本预期该公司第四季营收为320.5亿美元.不包括特殊项目,惠普第四季每股盈馀(EPS)为1.17美元,根据汤森路透I/B/E/S,分析师预期EPS为1.13美元.

惠普预计,不包括特殊项目,2012会计年度EPS至少为4美元.根据汤森路透I/B/E/S,分析师的平均预期该公司全年EPS为4.54美元.

"他们设定了一个能够实现的目标...(执行长)惠特曼重点关注那些表现滞後业务的运营."

包括个人电脑(PC)在内的个人系统业务营收下滑2%,而占主导地位的打印业务营收下滑10%,受消费者需求疲弱打击.惠普希望削减打印业务的渠道库存.

该公司在美股常规交易时段重挫逾4%,收报26.86美元.公布业绩报告後,其股价首先在盘後交易中上涨,随後下挫至26.40美元左右.(完)