《热点透视》是什麽在阻止欧洲央行强力出击?

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Hugo Dixon 编译 程琳
路透伦敦11月17日电---欧洲央行握着几张或许能解决欧元危机的牌,可就是不愿使出来.尽管受到法律、意识形态和过往立场的种种束缚,但欧洲央行还是有变通的空间.
外界空前高涨地呼吁欧洲央行发射"火箭弹",并更加灵活的发挥最後贷款人作用,因危机已从欧元区二线小国扩散到意大利,现在连法国这样的核心国家也受到牵连.美国、法国和不计其数的专家们都等着欧洲央行开动印钞机.
欧洲央行若是释放低息资金,或许能够解决三个问题:二次衰退;迫在眉睫的信贷紧缩;意大利和西班牙等国被债市拒之门外的可能.最後一个问题是近几天焦点所在.目前最受欢迎的解决方案是将欧洲金融稳定机构(EFSF)变为一家银行,从欧洲央行借入资金.如此一来,EFSF就将拥有充足火力,通过贷款给大的国家来压低其举债成本.
欧洲央行则不愿做任何可能让政治因素干扰其独立性、或违反里斯本条约的事情,该条约规定欧洲央行不得直接贷款给政府.欧洲央行还希望维持自己抗通胀的威望.它认为,政府需要解决自身举债无度的问题,而不是仰仗欧洲央行的低息贷款.
市场深深怀疑,尽管欧洲央行具有独立性,但也不愿激怒德国这个欧元区老大.在1920年代超级通胀中大伤元气的柏林当局更青睐保守做法,即欧洲央行既不该采取宽松货币政策,也不该为政府赤字埋单.德国还反对将EFSF变为银行的构想.
但欧洲央行或许没有看起来那麽强硬,原因如下.首先,里斯本条约只是禁止欧洲央行直接贷款给政府.因此借道EFSF间接提供贷款或许行得通,不过事後律师们肯定又要做好多年无谓的辩论.
其次,德国对欧洲央行的行为没有正式约束力.欧洲央行管理委员会23名成员中仅两名是德国人,其中一个史塔克还将在年底前卸任.他的继任者--德国副财长Joerg Asmussen被外界认为没那麽强硬.不过,也并不是说该委员会其他成员就立场柔和--温和派在央行官员中可不多见.
再次,尽管欧洲央行首要任务是确保物价稳定,但第二项任务是维护金融体系稳定.而金融体系目前显然是危在旦夕.法国政府发言人Valerie Pecresse在11月16日谈到这个问题时称,法国政府相信欧洲央行将采取"必要措施"保障金融稳定.甚至一些德国人似乎也赞成这一观点.政府顾问Peter Bofinger曾于11月15日提到,如果政界阻止不了这场危机,欧洲央行就应当担起最後贷款人的责任.
第四,欧洲央行似乎也曾有过改变立场的时候.例如2010年5月该央行开始按证券市场计划在二级市场买入公债.而其总裁特里谢几天前还说管理委员会没讨论过购债问题.
最後,欧洲央行许多禁忌都是特里谢规定的.外界认为他的继任者德拉吉是支持这些观点的.但他看上去不曾反对过将EFSF变为银行.这意味着,若欧洲央行必须转变立场,他个人不会受到太多抨击.(完)
--译文审校 隋芬
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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