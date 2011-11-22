《热点透视》中国地方政府债台高筑 国内"小希腊"应自救

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 顾蔚; 编译 肖群英
路透香港11月18日电---中国没有本钱对欧债危机感到沾沾自喜.尽管中国债务总额占国内生产总值(GDP)的比重不超过44%,但中国有些地方政府债台高筑,堪称国内的"小希腊".以海南省为例,其累计债务与GDP之比逼近100%的高位.而中国出台允许地方政府发债的新政策,恐将导致问题恶化.
中国五分之一的城市面临债务水平高企的困境,总额高达1.7万亿美元地方债务中,有四分之一将于2011年到期.国家审计署公布的数据显示,中国有78座城市的债务与GDP之比超过100%.在各省区中,海南省的负债水平最高,总债务与GDP之比达93%.受中央政府4万亿人民币经济刺激计划推动,2010年地方政府负债猛增19%.
中央政府暂时不会救助地方政府.中央政府近期推出允许地方政府发债的试点,表明期望地方政府来解决自身的债务负担问题.上海市政府本周标售三年期和五年期债券,随後中国三个富裕地区的政府将发行类似的地方债.
而中国欠发达省份发债恐难找到愿意认购的买家.即便他们能找到买家,希腊的教训表明,过多的借债只会导致问题成堆.债务水平过高的地方政府应停止为预算外的基础设施项目提供资金.而中国超过三分之一的地方政府开支,主要是基础设施建设投资不在预算内,主要通过出售土地或银行贷款来筹措.随着今年占政府财政收入30%的土地拍卖收入锐减,势必给今年的地方政府财政带来更大的压力.
地方政府应抛售公司股票或将桥梁道路出售,以协助降低负债.截止2010年底,上海市政府持有的公司股份及基础设施资产总价值达2,180亿美元,接近其GDP的87%.即便海南省也拥有资产230亿美元,相当于本省GDP的75%左右.中国的小希腊应将其稳健的资产负债表发挥最大效应,以避免爆发欧洲式的流动性恐慌.
背景信息:
--上海市财政局于11月15日招标发行71亿元人民币上海市地方政府债,包括三年期品种36亿元和五年期品种35亿元,为地方政府自行发债首例.根据现行法律,地方政府不得直接在债券市场发债.国家审计署数据显示,截止2010年底地方债务规模累计达10.7万亿元人民币(1.7万亿美元).
--上海标售36亿元(5.68亿美元)地方债後,浙江省、广东省和深圳市将随後开展地方政府自行发债试点.(完)
--译文审校 田建华
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。