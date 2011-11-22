《热点透视》中国地方政府债台高筑 国内"小希腊"应自救

(本文作者为路透热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 顾蔚; 编译 肖群英

路透香港11月18日电---中国没有本钱对欧债危机感到沾沾自喜.尽管中国债务总额占国内生产总值(GDP)的比重不超过44%,但中国有些地方政府债台高筑,堪称国内的"小希腊".以海南省为例,其累计债务与GDP之比逼近100%的高位.而中国出台允许地方政府发债的新政策,恐将导致问题恶化.

中国五分之一的城市面临债务水平高企的困境,总额高达1.7万亿美元地方债务中,有四分之一将于2011年到期.国家审计署公布的数据显示,中国有78座城市的债务与GDP之比超过100%.在各省区中,海南省的负债水平最高,总债务与GDP之比达93%.受中央政府4万亿人民币经济刺激计划推动,2010年地方政府负债猛增19%.

中央政府暂时不会救助地方政府.中央政府近期推出允许地方政府发债的试点,表明期望地方政府来解决自身的债务负担问题.上海市政府本周标售三年期和五年期债券,随後中国三个富裕地区的政府将发行类似的地方债.

而中国欠发达省份发债恐难找到愿意认购的买家.即便他们能找到买家,希腊的教训表明,过多的借债只会导致问题成堆.债务水平过高的地方政府应停止为预算外的基础设施项目提供资金.而中国超过三分之一的地方政府开支,主要是基础设施建设投资不在预算内,主要通过出售土地或银行贷款来筹措.随着今年占政府财政收入30%的土地拍卖收入锐减,势必给今年的地方政府财政带来更大的压力.

地方政府应抛售公司股票或将桥梁道路出售,以协助降低负债.截止2010年底,上海市政府持有的公司股份及基础设施资产总价值达2,180亿美元,接近其GDP的87%.即便海南省也拥有资产230亿美元,相当于本省GDP的75%左右.中国的小希腊应将其稳健的资产负债表发挥最大效应,以避免爆发欧洲式的流动性恐慌.

背景信息:

--上海市财政局于11月15日招标发行71亿元人民币上海市地方政府债,包括三年期品种36亿元和五年期品种35亿元,为地方政府自行发债首例.根据现行法律,地方政府不得直接在债券市场发债.国家审计署数据显示,截止2010年底地方债务规模累计达10.7万亿元人民币(1.7万亿美元).

--上海标售36亿元(5.68亿美元)地方债後,浙江省、广东省和深圳市将随後开展地方政府自行发债试点.(完)