《Dixon专栏》欧元区解体或成为自我应验的预言

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Hugo Dixon; 编译 白云/肖群英

路透伦敦11月20日电---当外界对某个体制的永久性出现信心动摇时,这股信心可能会迅速瓦解.对改变的恐惧或期望会影响人们的行为,而且这种影响方式会让改变更有可能发生.这种现象适用于政治体制及经济体制,像是埃及穆巴拉克政权和欧元.

对欧元区或将解体的担忧如今有可能成为正在自我应验的预言.银行和投资者的行为开始变得好像欧元真的会崩溃一样.政界和欧洲央行需要恢复外界对欧元将保留下去的信心.要不然,局面可能很快变得一发不可收拾.

几周前,认为欧元无法渡过当前债务危机还是个偏激观点.但从10月26-27日欧元区峰会之後,这已成为主流地位的可能局面.其受认同的程度如此之高,以致于上周法国和奥地利等AAA评级国家的债券风险溢价涨至纪录高位.西班牙则成为最新被划入危险地带的国家.

那次峰会本身做出两个技术性决定,而造成具有破坏性、出乎预期的後果.首先,银行业者接受压力测试,将主权债敞口按市值计算,而之前监管当局假设这些主权债是无风险的.这意味着,银行突然之间要开始为了支持主权债投资部位而准备资本金.毫无意外地,银行业者因此变得更加不愿买入债券.这反过来让欧元区政府更加难以发债融资.

第二,峰会决定采取高压手段迫使银行同意"自愿"重组希腊债务.由于这一协议本应是自愿的,因此信贷违约互换(CDS)是不会被触发的.这种强迫接受手法让银行相信,想对冲欧元区公债投资风险,CDS完全没用.在没有对冲的情况下,很多银行宁愿干脆不持有债券--这让区内成员国更加难以通过发行公债融资.

峰会後,欧元区形势急转直下,希腊是哪壶不开提哪壶,拟就最新援助计划进行全民公投.後来这一糟糕想法终被打消,但是在取消之前,德国和法国已经暗示,除非希腊乖乖听话,否则欧元区或许需要开除希腊.但问题是,要隔离希腊难之又难.如果能够让一个国家脱离欧元区,那两个、三个,甚至树倒猢狲散17个成员国都各奔东西,又有什麽不可能?

当投资者考虑欧元解体的可能性时,他们开始反映汇率风险.在欧元解体的情况下,新的希腊货币德拉马克(drachma)的汇率将大幅贬值;新的意大利里拉和西班牙比塞塔(peseta)也会大跌;就连新的法国法郎兑新的德国马克也会贬值.这让市场更有理由大举抛售德国以外每个国家的公债,同样又导致这些国家更难自行融资.

彷佛这还不够糟糕似的,银行业还饱受流动性紧俏之苦.不光是投资者不敢把钱存入银行,银行之间也不愿相互拆借,因无法完全确保其他银行将能够存活.

欧元区以外的银行也在削减对欧元区的授信.据金融时报报导,在今年第三季,英国四大银行的银行间贷款减少约四分之一.与此同时,美国即将对银行业开展新的压力测试.这将包括应对欧洲乱局加深的紧急应对方案.倘若这导致美国银行业减少对欧洲同业的风险敞口,从而致使其融资难题雪上加霜,也不会令人惊讶.

这些恶性循环已经淹没了政治层面的好消息.意大利、希腊和西班牙都产生新总理,他们似乎都准备削减债务和强化经济体质.但他们将难以降低借款成本,除非投资者能确信欧元将得以维系.

如果欧洲央行(ECB)设法扶持采取严谨政策路线的欧元区政府,大概能够恢复市场信心.但欧洲央行及欧元区最大金主德国目前为止仍排斥这个作法.部分原因是,他们认为倘若欧元区成员国政府太容易获得救援,将不会拥有强烈的改革意愿.

让这些国家吃点苦头,好让他们处理已逃避多年的问题,这个逻辑是合理的.但欧洲央行和德国应该谨记,胡萝卜和棍子都是有用的刺激手段,而且,假如没有很快拿出胡萝卜,欧元或许无法存活.(完)