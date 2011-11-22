西方国家纷纷扩大对伊朗制裁

路透伦敦/华盛顿11月21日电（记者 Fiona Shaikh/Arshad Mohammed）---英国周一宣布禁止该国金融机构与伊朗的所有业务，法国号召对伊朗核项目采取“史无前例规模”的措施，美国与欧盟也料将对伊朗施以更多制裁。

国际原子能机构（IAEA）11月8日发布的报告中透露的情报暗示伊朗已着手设计核弹，且可能仍秘密进行相关研究。上述各国举措是对该报告的响应。而伊朗表示，该国核项目完全是为和平用途。

西方国家试图说服俄罗斯与中国不要在联合国安理会中否决加大对伊朗制裁的决议，这一系列单边举措，反映出它们在说服中俄两国上面临的困难。中俄之前四次支持安理会对伊制裁决议。

英国要求其金融机构停止与伊朗的一切商业往来，不过据知情人士称，该举措不会直接面向与伊朗的石油交易。

英国财政大臣奥斯本说：“我们认为，伊朗政府的行为，对英国国家安全及国际社会构成重大威胁。今天的声明，是阻止伊朗政府获得核武器的进一步举措。”

美国自1995年停止进口伊朗石油，不过美国财政部当前看似乎不太可能试图完全断绝与伊朗银行体系的关系，因为这样会扰乱全球能源市场，也伤害美国经济复苏。

一名美国官员称，美国财政部计划于周一将伊朗认定为“首要洗钱关注”地区。这将允许美国采取措施进一步孤立伊朗金融行业。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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