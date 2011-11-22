世行认为中国面临来自欧洲的风险

9月26日在湖北武汉拍到的武汉第二长江大桥。 REUTERS/Stringer

路透东京11月22日电---世界银行周二称,欧洲主权债危机和中国地方债忧虑对中国经济构成的风险不断升温,但透过放松货币政策,中国经济可望实现软着陆.

世界银行在东亚和太平洋地区经济的半年度最新报告中,小幅上调中国2011年经济增长率预估,但预计增长自明年起放缓,因海外经济减速,且中国政府设法降低经济对投资和制造业的依赖.

世行亦下调除中国外东亚经济的增长预估,因面向发达国家的出口需求疲弱,并且泰国的制造业基地遭到洪灾打击.

世行在谈到中国时称,"主要预估是经济增长逐步减速,风险偏于下档."

"决策者需要小心行事,使经济成长避免短期风险,同时需要避免仍然强劲,甚至可能过热的经济中存在的脆弱性."

世界银行称中国经济今年料增长9.1%,稍高于其3月时预估的9.0%.世界银行并表示,中国经济2012年成长步伐或放缓至8.4%.

世界银行称,中国经济今年的增速将低于去年,因外部需求疲弱损及投资和出口.其并表示,货币政策收紧亦抑制了今年的投资,但由于通胀减弱,所以目前有更大空间来正常化货币政策.

中国副总理王岐山周末称,全球经济长期衰退已是必然,中国应专注于解决自身经济的问题.这番话反映了近期的悲观情绪.

世界银行称,中国抑制房地产价格的政策可能令部分负债沉重的地方政府面临压力.

据该报告称,不过,中国房地产市场去杠杆化不太可能会赶得上美国房地产市场的规模,因中国家庭倾向于交出更多的首付,而抵押贷款部分较小.

世行表示,除中国外的开发中东亚地区今年将扩张4.7%,增速远低于此前预估的5.3%,因发达国家经济放缓和货币政策收紧损及增长.

报告指出,投资人将资金移出亚洲国家,可能加剧股债市波动,但这可能有助一些正设法抑制资产价格的国家.

世界银行称,若欧洲发生主权债务无序重整,将损及贸易及融资流动,从而可能严重影响到亚洲国家.

世行表示,公共财政状况让许多亚洲国家在必要时还有增加刺激支出的空间,但各国政府应侧重长期投资,来改善教育、社会保障和劳动生产力.

以下为世界银行对GDP成长率(较上年变动百分比)的预估细节:

前次预估(2011年3月)

2011年 2012年 2011年 2012年 ---------------------------------------------------------------

开发中东亚* 8.2 7.8 8.2 7.9

中国 9.1 8.4 9.0 8.5

印尼 6.4 6.3 6.4 6.7

马来西亚 4.3 4.9 4.8 5.7

菲律宾 4.2 4.8 5.0 5.4

泰国 2.4 4.0 3.7 4.2

越南 5.8 6.1 6.3 6.7

除中国外开发中东亚 4.7 5.3 5.3 5.7

* 世界银行对开发中东亚的定义为上述国家加上柬埔寨、老挝(寮国)、东帝汶、蒙古、斐济和巴布亚新几内亚.(完)