22日午间分析：沪指早盘失守2400

27日午间分析：沪指早盘反弹受阻
受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
（以下分析只代表作者本人观点）
路透中文网分析员 冯涛
承接四连阴的颓势，今日A股市场早盘继续震荡下挫，沪综指失守2400点关口，尽管盘中多方试图反攻，无奈量能不济，同时多数个股纷纷调整，最终导致多方无功而返，午盘沪综指报收于2392.47点，下跌0.94%。
笔者认为，近期欧美市场出现破位走势，对A股市场情绪冲击较大，但是经过连续的下挫，短线技术指标严重超卖，同时量能维持地量水平，大盘持续下跌动能不足，因此，预计大盘大幅下跌空间有限，不过目前市场仍存在较多不利因素，短期内大盘扭转颓势难度较大，预计大盘维持震荡格局等待止跌企稳。（完）
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受到昨夜欧美股市大涨的提振，今日A股市场早盘一度震荡反弹，但是受到5日均线的压制，以及市场谨慎情绪浓厚，最终反弹受阻回落，盘中个股表现不一，午盘沪综指报收於2127.26点，微涨0.06%。
昨日沪深两市继续下跌，沪综指已经创出本轮自2009年8月以来的调整新低，深成指也在地产股带领下加速下滑，市场悲观情绪蔓延。成交量继续维持“地量”水平。
A股市场目前处在诸多的不确定中，来自周边市场的压力会通过A+H效应传导过来，欧债危机愈演愈烈，美国经济复苏趋缓，国内环境中来自政策的正向作用和宏观面、基本面的负向作用一直在激烈的博弈，三股力量交错中，A股始终难以摆脱颓势。