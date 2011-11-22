版本:
中国
冯涛股市实时分析 | 2011年 11月 22日 星期二 11:45 BJT

22日午间分析：沪指早盘失守2400

（以下分析只代表作者本人观点）

路透中文网分析员 冯涛

承接四连阴的颓势，今日A股市场早盘继续震荡下挫，沪综指失守2400点关口，尽管盘中多方试图反攻，无奈量能不济，同时多数个股纷纷调整，最终导致多方无功而返，午盘沪综指报收于2392.47点，下跌0.94%。

笔者认为，近期欧美市场出现破位走势，对A股市场情绪冲击较大，但是经过连续的下挫，短线技术指标严重超卖，同时量能维持地量水平，大盘持续下跌动能不足，因此，预计大盘大幅下跌空间有限，不过目前市场仍存在较多不利因素，短期内大盘扭转颓势难度较大，预计大盘维持震荡格局等待止跌企稳。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 冯涛股市实时分析

热门文章

编辑推荐

文章推荐