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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 22日 星期二 12:30 BJT

马拉加3-1胜桑坦德竞技

周一西甲一役中，马拉加客场战挑战桑坦德竞技以3-1取胜，排名至第五名。马拉加19岁中场西斯科第48分钟首开纪录，第66分钟对方球员索博隆自摆乌龙，马拉加拉大优势，阿拉纳随後为桑坦德扳回一分，但第89分钟乌拉圭前锋费尔南德斯将比分定格在3-1。图为马拉加副总裁Ghubn。路透

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