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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 22日 星期二 12:18 BJT

热刺2-0胜阿斯顿维拉

周三在英超联赛中，托特纳姆热刺2-0轻松胜阿斯顿维拉，以此庆祝了主帅雷德克纳普的回归。比赛中阿德巴约上半时梅开二度，助热刺九轮比赛中第八次取胜。热刺目前积25分，排名升至第三，落後领头羊曼城9分，落後曼联4分。64岁的老帅雷德克纳普之前接受心脏小手术缺席两场。路透

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