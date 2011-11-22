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路透中文体育短讯 | 2011年 11月 22日 星期二 12:18 BJT

洛杉矶银河捧总冠军 贝克汉姆功德圆满

贝克汉姆征战美国职业足球大联盟五年以来，终于本周日随洛杉矶银河队迎来首个联赛冠军奖杯。目前不清楚这一锦标是否是贝克汉姆在美国赛场的完美落幕，或者他下一步是否会回归欧洲，或者挂靴退役。周日总决赛中洛杉矶银河以1-0战胜休斯敦迪纳摩，如愿赢下总决赛。路透

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