版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2011年 11月 22日 星期二 12:18 BJT

穆雷负伤 总决赛首战遇挫

在伦敦举行的2011年赛季ATP年终总决赛中，本土好手穆雷因腹股沟受伤，小组赛首轮即遇挫，爆冷负于西班牙选手费雷尔，赛後他表示可能会退出比赛。这位24岁的苏格兰人比赛中失误连连，以6-4 7-5输掉比赛，这也是穆雷在红土赛场外首次输给费雷尔。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐